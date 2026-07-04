Si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Guamaggiore, eletto nelle amministrative del 7 e 8 giugno. L'Ufficio centrale elettorale, presieduto dalla segretaria comunale Cinzia Corona, ha concluso le operazioni di verifica del voto proclamando Ignazio Masala sindaco e ufficializzando la composizione dell'assemblea civica.

Per la maggioranza della lista civica "Insieme per il Futuro" sono stati eletti Emanuela Mascia, Giuseppe "Pino" Mameli, Pietro Senis, Debora Congiu, Samuel Vargiu, Marcello Piras e Franco Vargiu.

Per la minoranza della lista "Noi siamo Guamaggiore" fanno parte dell’Assemblea consiliare Nicola Caria, Monica Congiu e Roberta Cappai. Accertato il numero legale, Masala ha assunto la presidenza dell'assemblea e, dopo aver illustrato le linee programmatiche, ha voluto ringraziare personalmente il consigliere Nicola Caria e il suo predecessore, Nello Cappai, per il lavoro svolto nelle precedenti legislature.

Diversi gli interventi dei consiglieri, accomunati dall'invito a un confronto istituzionale improntato alla collaborazione. Pietro Senis ha ringraziato i cittadini per la fiducia ricevuta, auspicando un dibattito anche acceso ma privo di rivalità personali: «Le uniche rivalità dovranno essere quelle sui problemi della comunità».

Pino Mameli ha espresso gratitudine agli elettori e ha manifestato l'auspicio che «fra cinque anni ci sia maggiore armonia». Marcello Piras ha posto l'accento sul dialogo e sulla ricerca di soluzioni condivise «anteponendo sempre l'interesse pubblico agli schieramenti».

Ha quindi ringraziato l'ex sindaco Cappai per il lavoro svolto negli anni, ricordando le difficoltà affrontate tra pandemia e carenza di personale, e ha rivolto un pensiero ai cittadini per l'ampia partecipazione al voto. «Siamo entrati in punta di piedi in una casa che non era la nostra, ci impegneremo tanto per dare il meglio», ha aggiunto Emanuela Mascia.

Dai banchi della minoranza, il capogruppo Nicola Caria ha garantito una «opposizione vigile ma collaborativa», rinnovando la disponibilità a lavorare nel rispetto delle istituzioni e della volontà espressa dai cittadini. Ha inoltre augurato buon lavoro alla nuova amministrazione, invitando a portare avanti anche i progetti già avviati.

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