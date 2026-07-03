Paulilatino, l’Anas modifica il cantiere di Santa Cristina: lavori solo di notte sino al 31 agostoUna scelta dettata dall’esigenza di garantire un accesso più agevole all’area archeologica durante il periodo estivo
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Dopo l’annullamento dell’ordinanza del sindaco Domenico Gallus, arriva la comunicazione ufficiale dell’Anas, che interviene sulla gestione del cantiere allo svincolo di Santa Cristina, lungo la SS 131 Carlo Felice, annunciando una modifica sostanziale alle modalità operative. L’azienda, «facendo seguito alle interlocuzioni con l’amministrazione comunale di Paulilatino e con la società di gestione del sito archeologico - comunica che a partire dalla notte del 5 luglio i lavori di adeguamento dello svincolo di Santa Cristina saranno svolti esclusivamente in orario notturno».
Una scelta dettata dall’esigenza di garantire un accesso più agevole all’area archeologica durante il periodo estivo, quando il flusso di visitatori aumenta sensibilmente. Per questo, fino al 31 agosto, gli interventi saranno eseguiti nella fascia oraria compresa «tra le 21.30 e le 9 del giorno successivo, per poi riprendere regolarmente in modalità diurna dal mese di settembre». Anas precisa inoltre che, attraverso una modifica alle attività previste nel contratto «ha scelto di attivare la variazione delle attività facendosi carico dei relativi oneri.
Decisione adottata viste le esigenze manifestate dall’Amministrazione comunale dopo l’inizio dei lavori, che nelle scorse settimane aveva espresso preoccupazione per le ricadute sulla viabilità e sull’accesso al sito archeologico, particolarmente frequentato nel periodo estivo. La rimodulazione del cantiere rappresenta dunque un punto di incontro tra le esigenze del territorio e la programmazione dell’ente stradale, con l’obiettivo di ridurre i disagi per turisti, allevatori, garantendo al tempo stesso la prosecuzione degli interventi di adeguamento dello svincolo.