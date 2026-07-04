Festeggiamenti continui a Nurri per la vittoria di Tittia al Palio di Siena. Giovanni Atzeni è molto seguito in paese e la manifestazione è fortemente sentita nella piccola comunità del Sarcidano. Ieri un boato ha accolto la vittoria del fantino sardo, seguito poi dai festeggiamenti per le vie del paese.

«Il Palio lo respiriamo», ha detto il sindaco Roberto Cancedda. «Poi Giovanni, anche se manca da tanto da Nurri, quando viene si dà alla gente: è molto disponibile ed è rimasto il ragazzo umile di prima».

Un orgoglio per il paese, per il territorio e anche per la Sardegna, ma soprattutto un esempio di lavoro, fatica e impegno ripagati.

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