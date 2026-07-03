È arrivato ad Isili il comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Isili,

Francesco Deriu.

«Il presidio della Guardia di Finanza», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia che ha dato il benvenuto all'ufficiale «rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la legalità, la sicurezza e la tutela del nostro territorio».

Il primo cittadino ha garantito massima collaborazione perché la Guardia di Finanza possa continuare a lavorare a servizio del paese e del territorio come ha fatto finora.

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