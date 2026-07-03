Due incidenti a Quartu nel tardo pomeriggio a distanza di breve tempo con un bilancio di nove feriti tra cui due bambini di pochi mesi.

Il primo sinistro è avvenuto in via Brigata Sassari. Secondo una prima ricostruzione, è stato uno scontro frontale che ha coinvolto cinque persone, compreso un bambino. Sul posto il personale del 118 che dopo i primi soccorsi ha trasportato tutti i feriti al Brotzu.

Il secondo incidente, poco dopo, è avvenuto sulla Sp15 con uno scontro laterale tra due veicoli. Quattro i feriti in questo caso, compreso un bambino. È intervenuta anche l’ambulanza medicalizzata del 118 che ha accompagnato tutti i coinvolti in pronto soccorso

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