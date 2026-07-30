La linea è quella della tolleranza zero. A Mandas prosegue senza sosta la campagna dell'amministrazione comunale contro l'abbandono dei rifiuti nelle strade di campagna e nelle aree rurali, con controlli mirati e un'attività investigativa che sta già portando ai primi risultati.

L'ultimo episodio è stato reso noto dal sindaco, che ha annunciato il ritrovamento di altre due buste di rifiuti abbandonate nelle campagne del paese. All'interno, gli operatori hanno trovato documentazione riconducibile ai presunti responsabili, comprese copie di biglietti aerei per un viaggio in Egitto. Elementi che consentiranno di risalire agli autori dell’abbandono. «Anche in questo caso si procederà con il verbale e con la denuncia penale», ha spiegato il primo cittadino, confermando la volontà dell'amministrazione di perseguire ogni episodio di inciviltà.

Quella avviata dal Comune è una vera e propria campagna anti-sporcizia, basata non solo sulla rimozione dei rifiuti ma anche su un'accurata attività di accertamento. Ogni materiale rinvenuto viene infatti esaminato per individuare elementi utili all'identificazione dei responsabili, che rischiano sanzioni amministrative e, nei casi previsti dalla normativa, anche conseguenze penali.

Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento a quanti stanno collaborando ai controlli: Emilio Gessa, il personale Capri, la polizia locale, i carabinieri e il Corpo forestale, quest'ultimo già impegnato in una serie di interventi che hanno portato all'elevazione di diverse sanzioni.

L'appello è rivolto all'intera comunità. «Serve la collaborazione di tutti per un paese pulito, per la tutela dell'ambiente e per una campagna dove poter vivere e lavorare senza rifiuti e immondizia», ha ribadito Oppus.

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