Ultimo giorno di servizio al Comune e al Consiglio comunale di Maracalagonis ieri sera per la segretaria comunale Maria Lucia Chessa, in pensione dal prossimo 1 settembre. Per lei, i saluti in Consiglio da parte della sindaca Francesca Fadda, del presidente del Consiglio Giampaolo Frau e dall'assemblea con un applauso. Negli ultimi otto anni di carriera la dottoressa Chessa ha presentato servizio proprio al Comune di Maracalagonis. <A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Maracalagonis- hadetto ieri la sindaca Francesca Fadda- desidero esprimerle un sincero ringraziamento per il servizio svolto con competenza, disponibilità e dedizione. In questi anni ha rappresentato un punto di riferimento prezioso per amministratori, dipendenti e cittadini, contribuendo con rigore e umanità al buon funzionamento del nostro Comune>. Grande la commozione in aula con intervento finale della stessa segretaria che in carriera ha prestato servizio in tanti altri Comuni, tra cui Pula, Villaputzu, Castiadas, Laconi, Villasalto, Armungia, Bitti, Osidda e Montresta.

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