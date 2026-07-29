L’ecocentro comunale di Mandas resterà temporaneamente chiuso per consentire la ripresa dei lavori di ampliamento della struttura. La sospensione del servizio si rende necessaria per garantire lo svolgimento degli interventi in condizioni di massima sicurezza, sia per gli operatori che per i cittadini.

Salvo imprevisti legati all’esecuzione dei lavori, il servizio riprenderà regolarmente martedì 4 agosto. «Ci scusiamo per il disagio temporaneo – spiega il sindaco Umberto Oppus – ma si tratta di un intervento necessario per completare un’opera che consentirà di offrire un servizio più efficiente e funzionale alla comunità. Ringraziamo i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante questa fase dei lavori». L’ampliamento dell’ecocentro rientra negli interventi programmati dall’amministrazione comunale per rendere la struttura più moderna e rispondente alle esigenze dell’utenza.

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