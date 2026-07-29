Operazione congiunta del Corpo Forestale e della Capitaneria di Porto lungo il tratto costiero compreso tra Villasimius e Muravera. L'attività ispettiva, che ha visto impegnati la Base Navale di Villasimius e la Stazione di Villaputzu del Corpo Forestale, la Sezione Demanio e Contenzioso di Cagliari nonché la Sezione di Villasimius della Capitaneria di Porto, ha consentito di accertare numerose violazioni.

Irregolarità contestate ad imprese balneari e titolari di concessioni. Fra queste l’occupazione di aree eccedenti i limiti della concessione demaniale, il mancato rispetto delle distanze regolamentari tra concessioni contigue, l’occupazione della fascia di rispetto dei cinque metri dalla battigia mediante ombrelloni e altre attrezzature balneari. E ancora il posizionamento di attrezzature in prossimità del sistema dunale, l’utilizzo difforme delle aree assentite per lo stoccaggio di attrezzature da spiaggia, la mancata predisposizione delle passerelle destinate all'accesso delle persone con disabilità. Infine l’ormeggio di natanti in aree non consentite e l’assenza delle ulteriori postazioni e torrette di salvataggio previste in relazione all'estensione del fronte mare in concessione.

Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a oltre quindicimila euro con l’obbligo di ripristino delle condizioni di regolarità. Nel corso dell'attività sono stati utilizzati anche i droni in dotazione al CFVA . L'attività di controllo proseguirà nelle prossime settimane lungo l'intera fascia costiera del Sud Sardegna, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e la tutela del patrimonio ambientale e demaniale.

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