Quartu, Viale Colombo si anima: da venerdì parte il Summer is backGli appuntamenti si sposteranno poi sabato 9 e domenica 9 agosto nel parco pubblico del Poetto con la serata “Tropical Vibes, Cumbia & Son Cubano”
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Taglio del nastro venerdì per Summer is back, la rassegna di iniziative organizzata dal centro commerciale naturale La Via del Mare di viale Colombo a Quartu, in collaborazione con Officine Verticali e associazione Baetorra e con il contributo del Comune, della Regione e di Fondazione di Sardegna. In tutto saranno otto serate ogni venerdì in viale Colombo, con espositori artigiani, musica diffusa e uno spazio dedicato a bambini e famiglie, con giochi, animazione e attività creative.
Gli appuntamenti si sposteranno poi sabato 9 e domenica 9 agosto nel parco pubblico del Poetto con la serata “Tropical Vibes, Cumbia & Son Cubano”: due giornate ispirate alle sonorità latine e cubane, con musica dal vivo, percussioni, DJ set, stand gastronomici, artigianato, attività all’aperto ed esperienze legate al mare.
Il secondo appuntamento nel lungomare sarà poi il 12 e 13 settembre con “Rockabilly Swing & Vintage”, un weekend dedicato all’immaginario anni Cinquanta, tra musica swing, auto e moto d’epoca, estetica vintage e intrattenimento. La direzione artistica sarà curata da Rockabilly Family. Il percorso di Summer is Back 2026 culminerà a ottobre al parco di Molentargius, in occasione del compleanno del CCN La Via del Mare, con un appuntamento realizzato in collaborazione con l’Associazione Baetorra.