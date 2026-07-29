Si ferma il progetto di impianto eolico "Monte Argentu" (Nurri), costituito da 6 aerogeneratori alti 200 metri, che sarebbero stati eretti a nord del Lago Mulargia.

La Commissione tecnica PNRR-PNIEC del Mase ha espresso parere negativo relativamente alla compatibilità ambientale del progetto.

Sono state così riconosciute le osservazioni ostative del Comitato Sarcidano Difesa Territoriale sulla mancanza della Valutazione d'impatto sanitario e sulla poc esaustività degli studi specialistici (anemologico, impatto acustico, e gittata).

«Siamo soddisfatti che la nostra vigilanza accorta abbia impedito questo scempio nel cuore del territorio», ha detto il portavoce Luigi Pisci, «ci impegniamo a proseguire il contrasto alla speculazione energetica, in nome di una vera transizione democratica compatibile con la Sardegna e le sue esigenze».

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