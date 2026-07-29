Il comune di Isili apre le iscrizioni per il bando Nidi gratis 2026La domanda dovrà essere presentata entro il primo settembre
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Il comune di Isili apre le iscrizioni per il bando Nidi gratis 2026, rivolto alle famiglie e finalizzato alla riduzione della retta per l'iscrizione e la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.
È necessario essere genitore (anche affidatario) o tutore legale di bambine e bambini di età inferiore ai tre anni che frequentano o frequenteranno nell'anno 2026 un servizio educativo pubblico o privato, operante nel territorio comunale. Bisogna essere residenti in Sardegna, avere un Isee per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione non superiore a 40 mila euro, aver presentato o impegnarsi a presentare all'INPS la domanda per il Bonus nido INPS 2026.
I beneficiari dovranno inoltre aver pagato o impegnati a pagare le rette di iscrizione e di frequenza del servizio educativo. L'importo del contributo è dato dalla differenza tra l'importo complessivo delle rette pagate e l'importo del Bonus nido INPS ricevuto, per un valore massimo di 2.200 euro. La domanda dovrà essere presentata entro il primo settembre.