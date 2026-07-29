Tutelare il decoro urbano e migliorare l’ordine e la sicurezza pubblica. Questo lo scopo dell’ordinanza firmata oggi dal sindaco Graziano Milia che impone lo stop alla vendita di bevande in vetro e in lattina, tutti i giorni nel litorale e nelle serate di spettacolo in centro, fino al 31 ottobre.

Il provvedimento riguarda bevande alcoliche e analcoliche in contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità. Inoltre anche perché quei contenitori vengono spesso abbandonati in terra o addirittura frantumati, creando degrado urbano e alimentando il pericolo di eventuali lesioni alle persone. Questi fenomeni, si legge in una nota del Comune, «si verificano soprattutto durante la stagione estiva, e in particolare nella costa e al Poetto dove operatori economici svolgono attività di vendita e somministrazione di bevande in orario serale e notturno. Nel recente passato infatti più volte in quelle zone si sono verificati episodi di violenza, con il conseguente intervento delle forze di polizia».

La vendita è vietata dalle 20 alle 6 del mattino. La consumazione di bevande vendute in bottiglie, recipienti di vetro e lattine è quindi consentita esclusivamente all'interno dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree esterne di pertinenza delle stesse attività. La vendita per asporto è quindi consentita unicamente in bicchieri di carta о di plastica, con obbligo per gli esercenti di rimuovere i tappi dagli stessi contenitori. È ovviamente altrettanto vietato introdurre contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro già in proprio possesso, così come consumare alcolici. Il mancato rispetto dell’ordinanza comporterà sanzioni e denunce.

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