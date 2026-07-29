Blitz lungo la costa tra Villasimius e Muravera per verificare il rispetto delle regole sulle concessioni demaniali marittime, la tutela dell'ambiente e la sicurezza della balneazione.

L'attività ispettiva, si legge in una nota del Corpo forestale, ha consentito di accertare numerose violazioni delle ordinanze balneari. In totale sono state elevate undici sanzioni amministrative che superano complessivamente i quindicimila euro.

Le violazioni hanno interessato imprese balneari titolari di concessioni demaniali e hanno riguardato, in particolare, l’occupazione della spiaggia oltre i limiti consentiti ma anche il mancato rispetto delle distanze tra gli stabilimenti, il posizionamento di ombrelloni troppo vicini alla battigia (oltre la fascia di rispetto dei cinque metri).

E ancora il posizionamento di attrezzatura in prossimità delle dune, l’assenza di passerelle d’accesso destinate ai disabili, l’ormeggio di imbarcazioni in aree non consentite e l’assenza di ulteriori torrette di salvataggio.

(Unioneonline/A.D)

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