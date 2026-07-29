Tutto pronto a Quartu per la quarta edizione della sagra del maialetto organizzata dalla Pro loco.

Ad ospitare l’iniziativa, sabato, sarà lo spazio davanti alla chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini, riqualificato di recente. Scelta non casuale quella del litorale, per, come ha spiegato il presidente della Pro loco, Stefano Lai, «attirare i turisti che in questo periodo affollano il litorale e sempre nell’ottica del nostro progetto di coinvolgere nelle iniziative le diverse zone del territorio. Abbiamo portato il Quartu beer fest in pieno centro in piazza Azuni e adesso andiamo nel litorale con la sagra del maialetto e poi, l’otto agosto con la sagra del pesce».

Sara una serata all’insegna dei sapori autentici della Sardegna, della musica e della convivialità. Alle 18 è prevista l’accensione dei fuochi con l’entrata in scena degli arrostitori. Dalle 21 inizierà poi la degustazione dei menù preparati per l’occasione. Ad accompagnare la serata musica e balli con Andrea Sollai, mentre a seguire saliranno sul palco i Zenias.

Sono previste diverse modifiche al traffico. Dalle 13 alle 24 divieto di sosta con rimozione forzata in via dei Mughetti e in via Dei Nasturzi e stop alle auto dalle 15 alle 24 in via Dei Mughetti, da via dell’Autonomia Regionale sarda e in via Dei Nasturzi da via Dei Mughetti alla rotatoria davanti al civico 2 A. Ad ospitare la Sagra del pesce sabato 8 agosto sarà invece il parco Parodi a Sant'Andrea, sempre nel litorale, dove a luglio la Pro loco ha portato anche la serata folklorica Di de festa.

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