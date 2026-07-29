Sono centinaia a Quartu i cittadini in situazione di povertà che attendono l'assegnazione di una casa. Sono state pubblicate oggi le graduatorie per l'assegnazione di alloggi che dovessero rendersi disponibili.

Nell'elenco generale, figurano 320 persone. A queste bisogna però aggiungere i 43 inseriti nella graduatoria riservata agli anziani e i 125 della graduatoria dei disabili.

Gli esclusi che avevano presentato domanda, sono poco più di una quarantina. Per la maggior parte il motivo dell’esclusione è il superamento del reddito, poi ci sono due casi in cui è stato rilevato il possesso già di altra abitazione, uno risultato residente e uno per irregolarità nella presentazione delle domande.

Tutte le graduatorie sono per ora provvisorie. E’ infatti possibile presentare ricorso entro il 6 settembre.

Allo stato attuale le case popolari distribuite in diverse zone sono tutte occupate. La graduatoria consentirà però di poter procedere subito ai nuovi inserimenti qualora un alloggio si dovesse liberare per ad esempio il decesso dell’attuale inquilino o per altre motivazioni.

Gli alloggi sono distribuiti soprattutto tra via Sant’Antonio, Santa Lucia, via is Arenas, via Belgio, via Della Musica e via S’Arrulloni. In via Sant’Antonio e a Santa Lucia sono in corso i lavori di riqualificazione di Area che prevendono sia il rifacimento delle facciate che interventi all’interno delle abitazioni. Proprio a Santa Lucia i ponteggi sono stati sistemati nei giorni scorsi.

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