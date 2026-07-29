Sconto sul gasolio, ma in Sardegna non si scende sotto i 2 euro al litroL’Isola tra le Regioni più care per il prezzo del diesel, la benzina oggi a 1,993 euro
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Lo sconto c'è, ma non troppo. Ieri è entrato in vigore il calmiere del governo sul gasolio (ma non sulla benzina): 17 centesimi al litro, ovvero 14 centesimi di taglio delle accise, più 3 centesimi di riduzione conseguente dell'Iva.
Ma oggi, mercoledì, secondo l'Osservatorio del ministero delle Imprese, nei distributori self service in Sardegna il prezzo medio del diesel è di 2,070 euro al litro mentre quello della benzina è pari a 1,993.
Una situazione più o meno in linea con quella italiana, tra le Regioni con i prezzi più alti rispetto all’Isola ci sono Basilicata e Calabria (2.098), Campania (2.127), Friuli Venezia Giulia (2.081), Lazio (2.072), Molise (2.090), Puglia (2.083), Sicilia (2.123).
(Unioneonline/A.D)