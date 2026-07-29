È previsto per la giornata di domani il ripristino definitivo del manto stradale sul ponte di via Mandas, prolungamento di via Nazionale e collegamento tra Quartucciu e la 554.

L’intervento è atteso da mesi da residenti e automobilisti, dopo che una perdita idrica aveva provocato il cedimento dell’asfalto e reso necessaria la delimitazione della carreggiata con le transenne. Prima della sistemazione della strada, martedì Abbanoa ha completato i lavori sulla rete idrica. I tecnici hanno scollegato la vecchia condotta e collegato il centro abitato alla nuova condotta primaria.

«Sono state chiuse alcune saracinesche e ne sono state aperte altre per consentire il passaggio dell’alimentazione da una condotta all’altra», spiegano dal gestore idrico. Dopo l’intervento di martedì, numerosi residenti hanno iniziato a segnalare una minore pressione dai rubinetti. Da Abbanoa fanno sapere che, nel caso di disservizi, è necessario contattare i canali ufficiali per consentire ai tecnici di verificare la situazione e intervenire sulla regolazione della rete.

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