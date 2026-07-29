Elisoccorso in Sardegna, Airgreen vince la gara da 165 milioni: gestirà il servizio fino al 2035La società continuerà ad operare nell’Isola da quattro basi
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La società Airgreen srl si è aggiudicata di nuovo la gara regionale per l'affidamento del servizio di elisoccorso (HEMS - Helicopter Emergency Medical Service) della Sardegna per il periodo 2027-2035, per un valore complessivo di oltre 165 milioni di euro.
La Centrale regionale di committenza della Regione ha così concluso la procedura di evidenza pubblica svolta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. «Vogliamo costruire un servizio di elisoccorso moderno, stabile e programmato nel lungo periodo», dichiara la presidente e assessora della Sanità ad interim, Alessandra Todde. «Stiamo parlando di un presidio essenziale per il diritto alla salute dei cittadini, soprattutto nelle aree interne, nelle zone più isolate e in tutte quelle situazioni in cui la tempestività dell'intervento può fare la differenza».
«Con questo affidamento», aggiunge Todde, «mettiamo in sicurezza un servizio strategico della rete dell'emergenza-urgenza e garantiamo ad Areus gli strumenti per proseguire nel percorso di rafforzamento del sistema regionale, puntando su qualità, efficienza e continuità assistenziale».
La rete Hems regionale, a regime, opererà su quattro basi.