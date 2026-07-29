Un milione di euro per due rotatorie: i progetti per mettere in sicurezza l’incrocio della zona di Sant’Angelo sulla Strada provinciale 91, e quello per facilitare l’ingresso della zona residenziale di Picciau sulla 195 sono arrivati alla fase esecutiva.

Le due opere, attese da anni dai residenti, permetteranno di risolvere una volta per tutte la criticità di due punti cruciale della viabilità di Capoterra. «L’idea di realizzare una rotatoria di Picciau parte da lontano – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, per anni è rimasto arenato, ma il declassamento da statale a comunale del tratto litoraneo della Sulcitana che attraversa Capoterra ha dato una accelerata al progetto: finalmente quello spartitraffico verrà sostituito da un’opera che abbatterà il rischio di incidenti all’ingresso della zona residenziale».

Con lo sviluppo della zona di Sant’Angelo, che ospita la zona artigianale di Capoterra, assume una valenza ancora maggiore la rotatoria sulla provinciale 91. «Con la prossima apertura di un grosso supermercato nella zona, l’insediamento di nuove attività nella zona Pip e la presenza della sede dell’Università della terza età, la rotatoria costituisce un’opera fondamentale – dice Garau -, ma il nostro impegno non si sta concentrando esclusivamente sulla viabilità veicolare, per rendere sicura l’attesa dei bus nelle fermate lungo la Strada statale 195 sono in arrivo quattro nuove pensiline».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, si concentra sul progetto della rotatoria di Sant’Angelo, che in conferenza di servizi ha dovuto subire delle variazioni: «A causa del passaggio di una tubazione è stato necessario apportare delle modifiche, ma la fase progettuale è ormai completata. A seguire i lavori della rotatoria di Sant’Angelo sarà la Città metropolitana, quelli di Picciau saranno in capo al Comune».

Dai banchi della minoranza, il capogruppo del Pd Efisio De Muru ricorda il lungo percorso per arrivare al via libera al progetto della rotatoria di Picciau: «Le trattative con gli uffici regionali vennero avviate nel 2007, sotto l’amministrazione guidata da Giorgio Marongiu, l’obiettivo purtroppo non venne mai centrato perché allora c’era una sola strada di collegamento, con l’apertura della 195 bis e il conseguente declassamento di questo tratto, finalmente i cittadini della zona residenziale di Picciau potranno entrare o uscire dal loro quartiere in tutta sicurezza».

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