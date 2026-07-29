Nuova seduta del Consiglio comunale venerdì 31 luglio. L'assemblea è stata convocata dal sindaco in seduta straordinaria e pubblica e si riunirà nella sala consiliare alle 10, con seconda convocazione fissata per le 11. Tra i temi più attesi c'è quello della tassa sui rifiuti.

I consiglieri saranno chiamati a esaminare prima il piano economico che fa da base al servizio e subito dopo le tariffe della TARI per il 2026, un passaggio che interessa direttamente cittadini e attività del paese nel cuore della Trexenta.

Nel corso della seduta spazio anche ai conti del Comune, con l'esame degli equilibri di bilancio e dell'assestamento per il 2026, oltre alla ratifica di una variazione di bilancio approvata d'urgenza dalla Giunta nelle scorse settimane. All'ordine del giorno figura anche l'adesione al servizio di tesoreria regionale, che riguarda la gestione delle casse comunali.

La convocazione arriva dopo un riordino dei punti inseriti all'ordine del giorno. I consiglieri potranno consultare tutta la documentazione relativa agli argomenti prima dell'inizio della seduta, come previsto dal regolamento comunale.

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