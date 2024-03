L’amministrazione comunale di Mandas intende affidare in gestione e in comodato d’uso la palestra fitness di via Giuseppe Garibaldi 51. La gestione dell’area sportiva attrezzata – come indicato nell’avviso pubblico per l’affidamento – comporta lo svolgimento delle attività finalizzate a un utilizzo ottimale della struttura, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi, compresi gli interventi di cura generale e pulizia in relazione all’uso dei locali.

«È una struttura che abbiamo fortemente voluto per incentivare la pratica delle attività sportive nella cittadina, in modo da coniugare benessere psico-fisico e qualità della vita», dice il sindaco Umberto Oppus.

Possono partecipare alla selezione pubblica per l'affidamento in gestione della palestra fitness società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport e l’assenza di fini di lucro.

Per l’utilizzazione dell’impianto la società affidataria dovrà versare al Comune un rimborso annuo forfettario di 2400 euro.

