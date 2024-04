Diciassette anni fa donando il midollo ha salvato la sorella, oggi regala un sorriso a chi aspetta un trapianto di cuore, reni e cornee. Sarà ricordato per la grande generosità Fabio Lai, l’allevatore 54enne di Desulo morto in ospedale a Cagliari dopo aver accusato un malore mentre stava lavorando nelle campagne di Siliqua. Ieri è tornato per sempre nel suo paese, dove familiari e amici l’hanno salutato per l’ultima volta.

La tragedia

«Da poco aveva superato alcuni problemi personali e la vita aveva ripreso a sorridergli», commentano alcuni amici. Ma la serenità ritrovata ha fatto i conti con un destino crudele nel pomeriggio di lunedì scorso. Durante il lavoro si è sentito male all’improvviso. Con lui c’era un nipote che si è attivato immediatamente per chiedere i soccorsi. Quindi il trasporto d’urgenza al Brotzu, ma i tentativi per salvargli la vita si sono rivelati vani.

Francesco Pintore

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata