Non ce l’ha fatta Francesca Pitzalis, la giovane di 32 anni rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto ieri mattina al chilometro 9 della Statale 131: la ragazza viaggiava in sella a una Kawasaki che, per ragioni ancora da accertare, si è scontrata con una Lancia Y che viaggiava nella stessa direzione, verso Sassari.

La ragazza, nata a Cagliari, forse stava rientrando a Tuili, dove si era trasferita da qualche anno. Dopo l’impatto è stata sbalzata a terra. Le sue condizioni erano apparse subito gravi ai soccorritori del 118, arrivati sul posto dopo le chiamate di alcuni automobilisti. Sul luogo dell’incidente è rimasto anche il conducente della Lancia Y, che ha contribuito alla ricostruzione dell’accaduto effettuata dagli agenti della Polstrada arrivati da Sanluri.

Francesca Pitzalis è stata trasferita d’urgenza al Brotzu, dove i medici hanno provato a salvarla ma purtroppo le ferite riportati si sono rivelate letali.

Gli organi della trentaduenne saranno prelevati e la morte di ua giovane potrà restituire nuova vita a pazienti in attesa di trapianto.

