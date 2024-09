Lettera aperta del sindaco di Settimo San Pietro, Gigi Puddu, dopo l'incidente di ieri notte che ha coinvolto l’auto dei Tazenda e una donna che viaggiava su un’altra vettura.

«Ieri - ha scritto Puddu – si preannunciava una bellissima serata per la chiusura della Festa in onore del nostro Santo Patrono. La piazza di Chiesa ed il parco degli ulivi erano gremiti di persone come non si vedeva da tempo a Settimo. Eravamo tutti in attesa del concerto dei Tazenda. Verso le 21 invece è cominciata a circolare la notizia, poi purtroppo confermata, che il gruppo aveva avuto un incidente proprio alle porte di Settimo, fortunatamente senza gravi conseguenze, e che il concerto era annullato».

«È stato grande il dispiacere del folto pubblico in attesa dell’evento, anche di tante persone accorse da fuori Settimo per assistere al concerto, ma tutti, proprio tutti - ha aggiunto il sindaco - hanno compreso benissimo la situazione e pian piano sono rientrati nelle loro case in maniera educata ed ordinata. Ovviamente i primi ad essere dispiaciuti dell’accaduto sono stati i componenti del Comitato di San Pietro Apostolo che nell’ultimo anno si sono dedicati anima e cuore all’organizzazione della festa patronale e sopratutto all’evento di chiusura in programma».

Poi la conclusione della lettera: «A nome dell’amministrazione comunale desidero ringraziare il Comitato di San Pietro per l’organizzazione di questa bellissima nostra festa patronale, con un grande incoraggiamento a proseguire nel portare avanti questo momento cosi sentito per la nostra cultura e le nostre tradizioni».

Infine, «un augurio di pronta guarigione ai componenti del gruppo dei Tazenda e a tutte le persone coinvolte nell’incidente, con l’auspicio che quanto prima il concerto, cosi tanto atteso, possa essere riproposto nel nostro paese».

© Riproduzione riservata