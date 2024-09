«Abbiamo vissuto uno scenario terribile». Ma per loro solo ferite, anche se non proprio lievi.

Arriva dai canali ufficiali del Tazenda l’aggiornamento sulle condizioni di salute dei componenti della banda e dello staff, rimasti coinvolti in un brutto incidente ieri vicino a Settimo San Pietro, dove la band si sarebbe dovuta esibire in concerto per chiudere la festa in onore del patrono.

«Lo scontro frontale è stato molto forte ed inevitabile. Abbiamo avuto uno shock indescrivibile e tanto dolore al petto, alla schiena, al collo. Respiravamo a fatica», fanno sapere dall’entourage.

Per ora il referto è: Gino Marielli ricoverato con due costole in frattura scomposta. Nicola Nite ricoverato con il polso ingessato, trauma cranico, sei punti sul viso e due vertebre del collo rotte. «Anche gli altri tre che erano con noi nel van hanno dolori e tanto spavento da smaltire».

Il gruppo non ha notizie sulle condizioni della donna che viaggiava sull’altra auto, che è stata trasportata in codice rosso (per dinamica) al Brotzu.

«Abbiamo vissuto uno scenario terribile», dicono i Tazenda, «grazie a tutti coloro che ci stanno supportando».

