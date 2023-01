Sardegna sferzata dal maltempo e dal forte maestrale.

Ieri sera intorno alle 22 i Vigili del fuoco hanno operato in via Toscanini a Serdiana, vicino al campo sportivo, per mettere in sicurezza l'area dopo la caduta di un albero sradicato dalle violente raffiche di vento che hanno sfiorato i 60 chilometri orari.

Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e non ci sono feriti. Altri interventi nella notte a Villasimius per la messa in sicurezza di una tettoia su una struttura privata e sulla statale 195 per la caduta di altri alberi. Nel Sassarese, per il rischio causato dagli arbusti crollati, gli operatori hanno lavorato sulla provinciale 48 in località Lu Padru e sulla statale 200 al km 17.

A La Maddalena diversi gli interventi nella notte per grondaie pericolanti, caduta pali e insegne luminose.

A Olbia, in via Pisa, è crollato un pezzo di cornicione a sbalzo, con tre auto danneggiate dai macigni volati a terra da una decina di metri: la via è stata chiusa e la squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l'area.

L'intervento a Sassari (foto Vigili del fuoco)

A Sassari la caduta di calcinacci da un palazzo in via Fossati ha colpito una macchina in sosta, mentre in via Luna e sole, di fronte alla chiesa, è precipitato un albero.

Le mareggiate hanno provocato disagi e ritardi: la tratta Santa Teresa-Bonifacio resta sospesa tutto il giorno per condizioni meteo avverse, bloccata anche la Porto Torres-Olbia. Ieri la Sharden, il traghetto della compagnia Tirrenia proveniente dallo scalo di Genova e diretto nel molo di ponente di Porto Torres, è stata dirottata in via precauzionale nel porto di Olbia, dove è attraccata nel tardo pomeriggio.

La prima perturbazione atlantica del 2023 sta portando forte maltempo con tanta pioggia e venti di burrasca non solo in Sardegna ma anche su tutto il Paese. Le temperature, dopo un diffuso calo notturno, torneranno a salire riportandosi sopra la media del periodo. Nelle prossime ore si registreranno piogge ma, garantisce il sito www.iLMeteo.it, l’ondata passerà rapidamente, lasciando il Paese e raggiungendo la Grecia.

Con l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale, tornerà il sole e per almeno altri 10 giorni non sono previste irruzioni di aria fredda polare.

