Continua a imperversare il forte vento sul Nord Ovest della Sardegna.

Ancora una nottata e una giornata contrassegnata dal maestrale nell’Isola che sta provocando disagi.

A causa del maltempo e della forza del mare la Sharden, il traghetto della compagnia Tirrenia, proveniente dallo scalo di Genova e diretta nel molo di ponente di Porto Torres, è stata dirottata in via precauzionale nel porto di Olbia, dove è attraccata nel tardo pomeriggio in tutta sicurezza.

Il vento soffia alla media di 60 chilometri orari con raffiche che raggiungono 42 nodi, ovvero circa 75 chilometri orari.

Le condizioni meteo proibitive sulle Bocche di Bonifacio hanno costretto il comandante della nave a cambiare rotta verso lo scalo gallurese.

I picchi maggiori sono previsti nella notte, con mare forza 5 o 6 e onde alte anche oltre quattro metri. Secondo le previsioni il vento calerà domattina.

