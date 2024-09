Sono tutti in buone condizioni i tre componenti dei Tazenda rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre raggiungevano Settimo San Pietro per il loro concerto di chiusura della festa di San Pietro, che si doveva tenere in Piazza e dove il pubblico era in attesa.

Oggi attorno alle 20.15, Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite stavano viaggiando su un van: a pochi chilometri dal paese, sulla provinciale 12, una vettura che procedeva in senso opposto si è scontrata col van.

Tutti e tre i Tazenda sono stati portati nei Pronto Soccorso nelle vicinanze. Ad ora la situazione pare abbastanza tranquilla, i tre musicisti hanno subito ferite lievi e sono ricoverati per accertamenti di routine.

Con loro la tour manager Claudia Canu che ha riportato un’ustione per l’esplosione dell’air bag. La conducente dell'auto, Simona Romero, 47 anni di Dolianova, è stata trasferita in ospedale in codice rosso per dinamica. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Ferite leggermente altre due persone. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu al comando del capitano Ignazio Cabras.

