Walter Pusceddu, in sella a "Io ci provo" della scuderia Masuri, ha vinto la 37esima edizione del prestigioso Palio dell'Assunta, a Guasila. È stata una gara incerta, combattuta sino alla fine col cavallo del Comune di Fonni che l'ha spuntata sul cavallo "Mister mattonella", montato da Gianluca Fais in rappresentanza del Comue di Guasila. Al terzo posto il cavallo "Codice d'onore", montano da Giovanni Sorgia, che ha corso per il Comune di Dosmusnovas. Al quarto posto il cavallo "Pagliaccio", con Marco Bitti, al quinto "Blu tornado" che col fantino Alberto Bianchina ha rappresentato il Comune di Arborea.

È stata una gara bellissima, hanno partecipato fantini che corrono nella penisola importanti pali, compreso quello di Siena.

Si è corso anche il Palio dei vicinato: ha vinto il cavallo "Deghenoe" montato da Beppe Ortu per il vicinato di Funtana Idda. Ha vinto con una clamorosa rimonta. Al secondo posto, il vicinato di "Su Partasiddu" col cavallo Aster, montanto da Gianluca Fais. Tanto pubblico e tanto entuasmo. Il Palio di Guasila non si smentisce mai.

