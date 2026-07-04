Burcei, i cittadini si occupano delle fioriere di Piazza Is GriffonisL'amministrazione comunale ringrazia
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Alcuni cittadini si sono presi cura delle fioriere di Piazza Is Griffonis, mettendo a dimora nuovi fiori e contribuendo a restituire colore, bellezza e decoro a uno dei luoghi simbolo della comunità.
«Un gesto semplice, ma dal grande valore civico, che dimostra - ha scritto il sindaco Marcello Malloru - come ciascuno di noi possa fare la propria parte per rendere Burcei sempre più accogliente e curata. Prendersi cura degli spazi pubblici significa prendersi cura della nostra casa comune. Grazie a chi, con sensibilità e senso di appartenenza, ha dato il buon esempio».