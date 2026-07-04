Era una delle spiagge più frequentate del litorale quartese, ma quest'anno i bagnanti si contano sulle dita di una mano.

Fuga dalla spiaggia di Margine Rosso, nel tratto sotto la ringhiera, che quest'anno, a seguito degli effetti dell'uragano Harry , è ricoperta da montagne di posidonia. Impossibile stendere l'asciugamano sulla sabbia bianca come accadeva l'anno scorso, così in tanti hanno deciso di migrare verso altri lidi. Proprio per via della presenza della posidonia è stata spostata di qualche metro anche la parte di spiaggia riservata ai cani.

Di recente il Comune aveva spiegato l'importanza della posidonia per salvaguardare la spiaggia di Margine Rosso e per dare proprio la possibilità alla spiaggia di riformarsi in modo da non fare la fine di quella di Capitana. Per questo motivo è stato escluso il ritiro delle alghe con il posizionamento in un punto di raccolta prima di tornare al proprio posto a fine stagione, come successo al Poetto. I bagnanti però non sono felici.

«Questa era la mia spiaggia preferita - dice Rita Serra – venivo quasi ogni giorno: sabbia bianca e mare cristallino, ma quest'anno è proprio impossibile andarci così mi sto spostando verso Flumini».

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