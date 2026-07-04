Da oggi a Villasimius sarà possibile viaggiare col bus navetta fra il centro e le spiagge sino alle 23 (sino a ieri l’ultima corsa era alle 21). Lo ha comunicato la società in house che gestisce, appunto, le navette: “L’estensione dell’orario è pensata per offrire un servizio ancora più comodo – si legge nel comunicato - e permettere a residenti e visitatori di muoversi in tranquillità anche nelle ore serali”.

La tratta – in una direzione e nell’altra – è quella compresa fra Capo Boi e il porto turistico. Le corse sono in programma ogni ora a partire dalle 9 del mattino. Ventidue le fermate previste da un capolinea all’altro. La corsa semplice costa tre euro ma ci sono diverse opzioni: quattro euro per due corse, sei euro per quattro corse, 18 euro per quattordici corse e, infine, trentacinque euro per 28 corse. I ticket possono essere acquistati presso l’ufficio turistico, nei totem abilitati o tramite App. Un euro in più in caso di acquisto direttamente a bordo. Corsa gratis per i bambini sino a 5 anni (con genitore a bordo), per i disabili e per gli accompagnatori. Ad agosto il servizio potrebbe essere ulteriormente potenziato.

Sospeso, al momento, l’esperimento della tourist card, la carda introdotta in via sperimentale lo scorso anno riservata a chi soggiornava per almeno una settimana a Villasimius e che includeva l’ingresso nei musei e, appunto, il bus navetta.

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