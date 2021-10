Emergono le prime informazioni sul drammatico incidente avvenuto ieri sera a Elmas costato la vita a Giovanni Maria Mura, 81 anni. L’uomo è stato travolto da un’auto guidata da un 53enne residente a Quartucciu e da quanto ricostruito finora, attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, l’investimento è avvenuto mentre stava camminando sulle strisce pedonali.

Il telefonino dell’investitore è stato messo sotto sequestro e per ora si ipotizza l’omicidio stradale.

Erano da poco passate le 20 quando è avvenuta la tragedia. Il conducente della macchina – poi risultato negativo all’alcoltest - si è fermato subito e ha chiamato il 118 ma i sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita dell’anziano, inutili si sono rivelate le manovre di massaggio cardiaco.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

