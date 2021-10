Tragico incidente a Elmas, in via Sestu, vicino al cimitero, dove un'autovettura ha travolto un pedone.

Si tratta di un uomo di 80 anni (sulle prime si era parlato di una donna), che in seguito all’urto ha perso molto sangue.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno tentato le manovre di rianimazione, purtroppo risultate inutili.

Alla guida dell’auto – una Peugeot 107 - un uomo di 53 anni. Il conducente è stato sottoposto all’etilometro, risultando negativo.

In azione anche i carabinieri, per i rilievi che contribuiranno a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Altre due pattuglie dell’Arma sono intervenute per gestire la viabilità.

