Sarà girato oggi in Procura il dossier delle indagini sull'omicidio di Monserrato. I carabinieri di Quartu e Monserrato hanno praticamente chiuso tutti gli accertamenti sulla vicenda in attesa della perizia necroscopica sulla salma di Mariolina Seguri, 81 anni, soffocata dal marito Giovanni Secci nella loro abitazione di via Boezio. Una vicenda che sarebbe già chiarita in tutti i suoi risvolti drammatici: sulle dichiarazioni dell'uomo dopo l'arresto non sono trapelate indiscrezioni.

Non è da escudere che il pensionato sia sentito molto presto dal sostituto procuratore della repubbliuca Enrico Lussu , presente ieri nell'abitazione della tragedia, assieme ai carabinieri e al medico legale Roberto Demontis. Nell'abitazione e nella stessa camera da letto dove sarebbe avvenuto l'omicidio, non sarebbero state trovate tracce di altra violenza. L'uomo avrebbe soffocato la moglie sul letto coniugale, utilizzando un cuscino e poi chiamando gli stessi carabinieri che lo hanno arrestato.

Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal tenente colonnello Francesco Sanvito e dal capitano Gianmarco Daidone con i militari del Reparto operativo radiomobile di Quartu e della Stazione di Monserrato.

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