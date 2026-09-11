Troppo folte le chiome e troppo carichi i tronchi. Così i grandi alberi nel sagrato della basilica di Sant'Elena a Quartu erano a possibile rischio di caduta. Per questo oggi i giardinieri della ditta Avr, responsabile della manutenzione del verde pubblico in città, hanno dato il via a un compleato restyling del verde del sagrato, potando rami e sfoltendo chiome e rimettendo in sicurezza la zona dove ogni giorno passano tantissime persone. Una messa a nuovo in concomitanza con i festeggiamenti in onore della patrona Sant'Elena che dopo l'appuntamento di stasera alle 20,30 con Enomusica, note e sapori del territorio, con la partecipazione delle migliori cantine dell'Isola, proseguiranno anche domani con una serie di iniziative.

Si comincia già dalla mattina alle 10 con il concerto itinerante per le strade della città della banda musicale di Malta. Nel pomeriggio poi alle 15,30 con partenza da piazza Sant’Elena, spazio alla gara ciclistica “Coppa Sant’Elena”, categoria master regionale maschile e femminile in collaborazione con Asd Gino Mameli. A chiudere la giornata alle 21,30 in piazza Sant’Elena il concerto dei Rubami la notte, tribut band dei Pinguini tattici nucleari. Per consentire tutti e tre gli appuntamenti sono previste diverse modifiche al traffico.

Dalle 14 alle 22 divieti di sosta nelle strade interessate dalla gara ciclistica e inoltre direzione obbligatoria in via Cavour per chi arriva da via Porcu, in via Dante per chi arriva da via Eleonora d’Arborea, in via Boccaccio per chi arriva da via Eleonora d’Arborea. E ancora in via Merello da via Marconi. Inoltre dalle 14 all’una saranno chiuse al traffico piazza Azuni, piazza Sant’Elena , via Marconi da via Brigata Sassari a via Cavour, via Parrocchia, via Diaz e via D’Annunzio.

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