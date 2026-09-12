Un ventenne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari a seguito di un incidente avvenuto questa notte nel territorio di Sestu.

L’automobilista è stato portato in codice rosso al pronto soccorso poco dopo l’una del mattino da una ambulanza del 118 inviata dalla centrale operativa. Non si conoscono ancora le modalità dell’incidente né se vi siano altri veicoli coinvolti.

Ai soccorritori il giovane sarebbe subito apparso in gravi condizioni, in imminente pericolo di vita, tanto da rendere necessario il suo trasporto d’urgenza nella struttura sanitaria.

Al momento non è possibile ancora ottenere ulteriori elementi su quanto accaduto né la gravità delle ferite e dei traumi riportati dal ragazzo che è stato preso in carica dai medici del Brotzu.

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