Potatura di tutte le piante nei giardini scolastici, rigenerazione dei prati, nuovi fiori in diverse zone della città. E droni in volo per monitorare lo stato di salute degli alberi. Sono alcuni degli interventi in programma con l’appalto del verde pubblico in scadenza nei prossimi mesi.

Come da contratto, si procederà alla “bioattivazione” delle nuove alberature presenti sul litorale Poetto, al fine di consentire una crescita più rapida e rigogliosa.

Per l’azienda attualmente titolare dell’appalto sarà anche l’occasione per un’ultima valutazione circa la stabilità degli alberi già presenti, affinché si riducano al minimo i rischi di schianto o altre problematiche simili. Sono inoltre previsti la rigenerazione e la concimazione di tutti i prati presenti sul territorio. E infine, con la messa a dimora di ulteriori 8mila unità tra fioriture stagionali ed essenze arbustive, si punta ad abbellire le aiuole e impreziosire di conseguenza tutta la città anche durante il periodo autunnale.

«Il verde pubblico della nostra città sarà sempre più efficiente e coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che l’amministrazione Milia persegue già dalla scorsa consiliatura - spiega l’assessora all’Ambiente Romina Mura -. In queste settimane con il servizio Ambiente, che sta facendo un lavoro eccellente, stiamo completando il nuovo progetto di manutenzione di parchi, giardini e aiuole. Partendo da ciò che ha funzionato nell’appalto che sta per concludersi, introdurremo una serie di correttivi e nuovi interventi che permetteranno di rendere il servizio sempre più funzionale e moderno. L’obiettivo è far diventare il verde pubblico di Quartu uno dei punti di forza della città».

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