Selargius festeggia i 100 anni di Antonina Melis, cagliaritana d’origine e da anni radicata in città. Una vita dedicata alla famiglia, il marito morto tanti anni fa, i dieci figli, e ora nipoti e pronipoti.

La grande festa in famiglia - con oltre cinquanta invitati stretti - è in programma domenica, tre giorni dopo la data di nascita reale e due prima rispetto a quella anagrafica. “Mamma è nata il 10 settembre del 1926 ma è stata registrata in Comune cinque giorni dopo, quindi nella carta d’identità risulta il 15 settembre”, spiega la figlia Pasqualina Deiana. Un dettaglio che non cambia l’importanza del traguardo raggiunto: un secolo di vita trascorso circondata dalla famiglia. “Sino a pochi anni fa andava ancora al mercato, persino due volte al giorno”, racconta la figlia. “Ora passa le sue giornate in casa, cammina poco ma è sempre una piacevole compagnia per tutti noi”.

Nonna Antonina abita nella sua casa di Selargius, con uno dei figli, lì dove si è trasferita negli ultimi anni.

“Prima cucinava lei per tutti, i miei fratelli spesso andavano da lei a pranzo anziché rientrare a casa loro, era un’ottima cuoca”, ricorda ancora Pasqualina Deiana. “Ha trascorso la sua vita per la famiglia, ora siamo noi a prenderci cura di lei”.

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