Il gruppo folk del paese del Parteolla, fondato nel 1968 (tra i più longevi della Sardegna) sarà in Calabria per parteciapare alla prestigiosa rassegna dedicata alle tradizioni popolari di tutta Italia.

Da oggi fino a domenica, gruppi provenienti da tutte le regioni si esibiranno sul palco di Castrovillari con spettacoli di musica, canti e balli.

La manifestazione, organizzata dalla Fitp (Federazione italiana della tradizioni popolari) è giunta quest'anno alla 44^ edizione.

«Essere presenti a Italia e Regioni rappresenta per noi una occasione di condivisione e scambio culturale che ci consente di far conoscere e apprezzare oltremare le nostre tradizioni e i nostri costumi – afferma il presidente del Gruppo Folk Città di Dolianova Alessio Erriu - è anche l'occasione per trascorrere alcuni giorni di spensieratezza partecipando ai numerosi eventi di contorno».

La trasferta calabrese arriva dopo un'intensa stagione di attività che ha visto quest'anno il gruppo di Dolianova impegnato in oltre 30 eventi in giro per la Sardegna.

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