Un breve disservizio per consentire l’attivazione di un servizio atteso da tempo dalla comunità. Oggi l’ufficio postale di Selegas è rimasto temporaneamente chiuso al pubblico per permettere l’installazione del nuovo ATM Postamat. La sospensione dell’attività si è resa necessaria per consentire agli operatori di completare gli interventi tecnici e rendere operativo il nuovo sportello automatico, destinato a offrire ai cittadini un ulteriore strumento per le principali operazioni postali e finanziarie.

L’installazione rappresenta un intervento importante per il paese, perché punta a rendere più accessibili i servizi e a facilitare le esigenze quotidiane dei residenti. Il nuovo sportello automatico consentirà infatti di effettuare alcune operazioni in autonomia, senza dover necessariamente raggiungere gli uffici postali dei centri vicini. Un servizio particolarmente utile soprattutto per le persone anziane e per chi ha maggiori difficoltà negli spostamenti. La nuova postazione va dunque nella direzione di rafforzare la presenza dei servizi sul territorio e di garantire alla comunità di Selegas maggiore comodità e autonomia nella gestione delle operazioni quotidiane.

© Riproduzione riservata