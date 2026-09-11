Sarebbe dovuto essere un trasferimento provvisorio, a Cagliari in via Dei Valenzani, in attesa della riapertura in nuovi locali, invece il SerD a Quartu non c'è più da gennaio del 2023.

All’epoca i locali dove si trovava in via Cavour, erano stati considerati inadeguati ad ospitare ancora quel tipo di servizio ma di fatto da allora non è stata trovata nessuna sede alternativa.

A farne le spese, sono prima di tutto, gli utenti che andavano a ritirare il metadone. Molti hanno rinunciato ad andare a Cagliari, perché privi di mezzi o impossibilitati a spostarsi e alcuni stanno vivendo di nuovo periodi difficili. Tre anni, che presto saranno quattro, sono duri da sopportare così i sindacati lanciano di nuovo l’appello chiedendo un’immediata riapertura. "A distanza di anni" dice il coordinatore territoriale Cisl Fp Guido Sarritzu, " il SerD di Quartu è ancora chiuso. Un servizio sanitario fondamentale per le persone con problemi di dipendenza e per le loro famiglie che deve continuare a fare riferimento alla sede di Cagliari, lasciando scoperto un importante presidio di prossimità". Il sindacato chiede alla Asl Cagliari e alla Regione di chiudere definitivamente "una storia fatta di trasferimenti, ipotesi e attese e di indicare una sede e una data certa per la riapertura del servizio a Quartu". Detto questo, "non possiamo accettare che un trasferimento nato come temporaneo diventi una condizione permanente. È una situazione che deve essere affrontata e risolta". Il servizio tra l’altro rappresentava un punto di riferimento non solo per Quartu ma per un territorio che comprende Parteolla, Trexenta e Sarrabus-Gerrei e altri Comuni.

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