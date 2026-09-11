È stata trasferita all'Istituto di medicina legale dell'ospedale Brotzu la salma di Mariolina Seguri, la donna di 81 anni soffocata dal marito coetaneo, Giovanni Secci, nello camera da letto della loro abitazione di via Boezio 28, a Monserrato. La perizia sul corpo è stata affidata dal Pm Enrico Lussu al medico legale Roberto Demontis che ha già ricevuto il relativo incarico.

Video di Mariangela Lampis

Intanto i carabinieri della Compagnia di Quartu e della Stazione di Monserrato stanno ultimando gli accertamenti sull'intera vicenda, cercando anche di stabilire le cause dell'improvviso raptus all'origine dell'efferato delitto.

Giovanni Secci ha afferrato un cuscino, si è avvicinato alla moglie che stava a letto e l'ha soffocata senza lasciarle scampo, nel silenzio della casa. Il figlio della coppia era fuori per lavoro. A chiamare i carabinieri sarebbe stato lo stesso omicida: i militari sono arrivati immediatamente trovando l'uomo in casa e la donna senza vita, probabilmente da pochissimo tempo.

Le indagini sono coordinate dal tenente colonnello Francesco Donvito, nuovo comandante del Reparto operativo del Comando provinciale di Cagliari, dal capitano Gianmarco Diadone, comandante della Compagnia di Quartu e dai militari della stazione di Monserrato e del Nucleo operativo radiomobile di Quartu. Tutto appare chiaro sulla dinamica dell'omicidio. Da chiarire il movente, che appare legato a un dramma familiare.

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