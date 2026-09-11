Femminicidio in via Boezio a Monserrato. Una donna, secondo quanto si apprende,  sarebbe stata strangolata dal marito in un appartamento di una palazzina al civico 28. 

Stando alle prime informazioni, il delitto si sarebbe consumato nel primo pomeriggio sotto gli occhi di alcuni familiari. 

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L’uomo è stato subito arrestato dai carabinieri della compagnia di Quartu, sotto le strette direttive del capitano Gianmarco Daidone.

- Notizia in aggiornamento –

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