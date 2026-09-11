Coraggio, professionalità e senso del dovere. Sono i valori che accomunano i 24 militari dell’Esercito Italiano ringraziati questa mattina dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, per gli atti compiuti nel corso di interventi di soccorso che hanno permesso di salvare vite umane.

Il generale ha voluto sottolineare il valore delle azioni compiute dai militari, protagonisti di interventi in favore di decine di persone coinvolte in incidenti e situazioni di emergenza. «Siete motivo di orgoglio per il Paese. A voi la riconoscenza di tutta l’Italia e di tutto l’Esercito per l’esempio che avete dato e il valore dimostrato», ha detto il capo di Stato Maggiore rivolgendosi ai militari.

Tra le storie riconosciute c’è anche quella del sergente maggiore aiutante Massimo Deligia, in servizio nel 45° Reparto Comando e Supporti Tattici “Reggio” della Brigata “Sassari”, protagonista lo scorso 21 agosto di un intervento di soccorso a Porto Alabe, nel territorio di Tresnuraghes.

Deligia si trovava in vacanza con la propria famiglia quando ha notato un turista tedesco in evidente difficoltà in mare. Di fronte alla situazione di pericolo, il militare non ha esitato a intervenire. Con la collaborazione di alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia, ha utilizzato una ciambella di salvataggio e una fune per raggiungere il turista e riportarlo a riva.

Una volta tratto in salvo, il militare della “Sassari” gli ha prestato i primi soccorsi, rimanendo al suo fianco fino all’arrivo del personale del 118.

Poco dopo sono intervenute due ambulanze e la Guardia Costiera. Il turista è stato quindi affidato alle cure dei soccorritori, mentre gli uomini della Guardia Costiera hanno raccolto gli elementi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

(Unioneonline)

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