Da domani pomeriggio il ponte sul Rio Corr’e Pruna (località Bau Colarba), quello che da Muravera conduce alla borgata di Feraxi, dovrebbe ritornare come un tempo, e cioè aperto definitivamente al traffico. È in programma la mattina del 12 settembre, infatti, il collaudo statico dopo i lavori di manutenzione straordinaria che sono andati avanti per circa sei mesi. In occasione del collaudo il ponte resterà chiuso completamente al transito. Uno stop alla circolazione, come viene riportato nell’ordinanza del Comune di Muravera, il 12 settembre dalle 7 alle 14 e comunque sino alla conclusione delle verifiche. Il divieto riguarderà veicoli, pedoni, greggi e animali, con la sola eccezione degli autocarri e dei mezzi espressamente autorizzati necessari alle operazioni. Le prove saranno eseguite dalla Paba Giovanni Costruzioni, impresa incaricata dei lavori, e sono finalizzate, appunto, a verificare il ripristino di adeguate condizioni di sicurezza per la transitabilità della struttura.

Il ponte è fondamentale per raggiungere la borgata di Feraxi. Dopo oltre cinque mesi di lavori (e di stop al transito) era stato riaperto in via provvisoria lo scorso 14 agosto con diverse limitazioni. Un modo per cercare, in qualche modo, di salvare quel che restava della stagione turistica a Feraxi tra chioschi, stabilimenti, strutture ricettive e ittiturismo. Domani dovrebbe arrivare il via libera definitivo.

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