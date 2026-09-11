Riprende forma a Gergei il progetto di inclusione sociale 2026/2027 a favore delle persone che si trovano in una condizione di disagio. Un intervento sperimentale già proposto alcuni anni fa per il quale l'amministrazione investirà 20mila euro. "Abbiamo scelto di destinare" ha detto il primo cittadino "nonostante le risorse limitate del nostro bilancio, una cifra importante a chi vive condizioni di svantaggio, attraverso percorsi di inclusione, partecipazione e attività di pubblica utilità". Potranno beneficiarie di questo intervento 8 persone, con un sostegno economico per ciascun percorso. Per il progetto non verrà valutato l'Isee, ma solo ed esclusivamente le necessità delle persone. Queste verranno inserite in varie attività, dalla biblioteca alla manutenzione del cimitero, dal comune all'affiancamento al personale scolastico. "Una scelta" ha aggiunto il primo cittadino "che riflette il nostro modo di amministrare: mettere le persone al centro, senza lasciare indietro nessuno".

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