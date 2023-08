Una tartaruga marina è stata tratta in salvo a Porto Tramatzu, Teulada.

Sono stati alcuni cittadini, che ieri pomeriggio navigavano al largo, a notare tra le onde la tartaruga in difficoltà. L’hanno caricata a bordo e contattato poi il numero verde del Corpo forestale, il 1515, per segnalare la circostanza e comunicare che stavano portando a terra l’esemplare.

La Sala Operativa ha attivato il personale della Stazione Forestale di Teulada che ha preso in consegna la tartaruga e l'ha quindi trasportata al Centro cetacei di Nora per le cure del caso. Si tratta di un giovane esemplare della specie Caretta caretta, di 8/10 anni di vita e di circa 50 centimetri di lunghezza, probabilmente debilitato da organismi che ne avevano causato lentezza e difficoltà nei movimenti.

La Caretta caretta verrà monitorata dagli esperti del Centro e appena sarà possibile verrà liberata (non prima di settembre in quanto il protocollo che regola il soccorso delle tartarughe marine ne vieta la reintroduzione in mare nel mese di agosto, per via del traffico intenso delle imbarcazioni che caratterizza il periodo).

