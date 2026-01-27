Confermata per giovedì 29 gennaio alle 18, l'assemblea pubblica in Municipio sulla strada per Maracalagonis, progettata e finanziata da anni. Il sindaco Simone Monni e il presidente della Città metropolitana Massimo Zedda hanno invitato la presidente della Regione Alessandra Todde, l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, il “Comitato della Strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis-SS125”, i sindaci di Sinnai Barbara Pusceddu e di Maracalagonis Francesca Fadda.

Dovrebbe essere un incontro pubblico informativo sull’iter per la realizzazione della nuova strada programmata e finanziata per togliere il paese dal suo secolare isolamento e per rilanciare l’economia sul territorio. Con i politici ci saranno anche i tecnici incaricati del progetto, con l’obiettivo di fare chiarezza anche a beneficio della popolazione, su quelli che sono i tempi e le azioni utili per giungere alla realizzazione dell’opera.

La strada è finanziata con 47 milioni e già appaltata. La prima bozza progettuale è stata realizzata tanti anni fa, donata al Comune dall'editore e imprenditore Sergio Zuncheddu dopo un attento studio sul territorio.

